Huawei, Xiaomi en Oppo werken aan eigen winkel

Er komt een Google Play Store-vervanger van de Chinese grote merken.





Begin dit jaar schreven we dat Vivo, Oppo en Xiaomi samen aan het werken zijn aan een universeel file sharing-systeem. Nu komen weer drie grote Chinese smartphone-merken met een eigen initiatief, ter vervanging van de Google Play Store.

Huawei, Xiaomi en Oppo werken volgens Reuters namelijk aan een gezamenlijk backend downloadplatform. In deze virtuele winkel kunnen gebruikers met een smartphone van een van die merken apps downloaden. Het platform gaat Global Developer Service Alliance heten en de site is al online.

Het lijkt erop dat de GDSA (wat niet zo lekker vloeit als Google Play Store of Apple App Store) grotendeels gaat lijken op de concurrenten. De noemer ‘Alliance’ suggereert overigens wel dat het platform niet met developers om zal gaan zoals Apple dat doet. Developers kunnen zowel betaalde als gratis apps naar het platform uploaden waarna gebruikers simpelweg de apps kunnen downloaden.

Vooralsnog komt het platform slechts in een select aantal landen uit, waaronder Spanje, Rusland en India. De Benelux zit er niet bij en ook thuisland China wordt nog niet verrijkt met het GDSA. Wanneer de virtuele winkel breder uitgerold gaat worden is nog niet bekend. In maart moet de beperkte launch plaatsvinden.