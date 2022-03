Huh? Aantal verkopen CD aan het stijgen!

Aangezien alles tegenwoordig wordt gestreamd of gedownload, heeft een CD weinig zin meer. Toch?

Van sommige technologie is het jammer dat het verdwijnt, maar de CD is enkel verdwenen omdat betere alternatieven het overnamen. Zoals in de intro werd gezegd: streamen, eventueel downloaden of andere manieren van online muziek luisteren zijn nou eenmaal handiger en sneller. Het zou dus niet raar zijn als de compact disc in populariteit daalt.

CD stijgt in populariteit

Opmerkelijk dus dat het tegendeel waar is: er werden méér CD’s verkocht in 2021 dan het jaar daarvoor! Dat blijkt uit een rapport van de RIAA: Recording Industry Association of America. Die analyseerden alle vormen van muziek luisteren en peilden de cijfers van 2020 én 2021. Bij ‘fysieke muziek’, dus CD en elpee, zit er dus tegen alle verwachtingen in een stijgende lijn in de verkopen. Het zou gaan om 46,6 miljoen verkochte CD’s in 2021 vergeleken met 31,6 miljoen stuks in 2020. Een stijging van 20 procent. Dit is voor het eerst in 17 jaar(!) dat er een stijgende lijn zit in de verkoopaantallen van de CD. Een verklaring kan zijn dat muziekwinkels in de VS in 2020 grotendeels dicht waren en dus in 2021 men weer massaal CD’s kocht. Het is dus niet perse ‘op het oude niveau’, wel weer een stukje beter dan 2020.

Elpee

Wat nog explosiever steeg dan de CD: de elpee. De elpee is weer populairder dan ooit, wat weer te maken heeft met een cultstatus rondom oude platenspelers. Het rapport van de RIAA bemerkt een stijging van 61 procent(!) in het aantal verkochte elpees. Ook niet slecht, maar goed: door de eerdergenoemde cultstatus wordt veel muziek nog opnieuw uitgebracht op elpee. Daar is bij de CD (nog) geen sprake van.

Een bijzondere ontwikkeling dus voor de CD. De rest van het rapport lees je hier.