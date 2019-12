Huh: deze DJI-drone kan niet vliegen

Is het dan nog een drone? Eigenlijk niet.

Het Chinese bedrijf DJI heeft door de jaren heen een behoorlijke reputatie opgebouwd. Zeg je drones dan zeg je eigenlijk DJI. Het merk wil echter meer dan alleen drones aanbieden. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld robots en gaat nog verder.

Een nieuw patent laat namelijk een drone voor op het land zien. Dit landvoertuig beschikt over gestabiliseerde camera’s. Je kunt het ding bijvoorbeeld gebruiken om opnames te maken tijdens een activiteit op de grond waar jij je handen al vol hebt. Het voertuig komt met een serieuze ophanging zodat meters maken over een onverharde of ruwe grond geen probleem moet zijn.

Voor nu is het nog een patent. Dat wil dus niet betekenen dat DJI ook daadwerkelijk zo’n voertuig op de markt gaat brengen. Het Chinese bedrijf speelt in elk geval wel met de gedachte om een ‘drone voor op het land’ te maken. Het idee klinkt interessant. (via PetaPixel)