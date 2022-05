Huh: deze foto bestaat niet echt!

Je kijkt naar een foto die nooit echt met een fototoestel gemaakt is. Nee, deze foto kwam tot stand met Google hun AI-dienst Imagen.

De wereld is hard bezig met grootschalige hulp van kunstmatige intelligentie. Zelfgemaakte intelligentie moet op een gegeven moment vele taken over kunnen nemen en dus veel slimmer worden. De manier zoals dat nu gedaan wordt, even heel simpel gezegd, is door bestaande elementen zo aan de computer toe te voegen dat patronen zorgen voor nieuwe resultaten.

Google Imagen

Een goed voorbeeld daarvan is Imagen, een nieuw project met ondersteuning van Google. Dit is een AI-programma dat tekst kan omzetten in een foto. Ergo, je voert in wat je wil zien, en er wordt een foto gegenereerd met dat erin. Onderstaande voorbeelden zijn dus geen echte foto’s, maar beelden samengesteld door AI. De invoer is dan bijvoorbeeld ’twee robots die aan het dineren zijn voor de Eiffeltoren’. Of ‘eend van chroom met een schildpad die er verbaasd naar kijkt’. Of ‘Olympische zwemwedstrijd met teddybeer’. Gewoon, zelf verzonnen. Bijzonder!

AI foto’s

Deze techniek bestaat al langer, maar het is Google met Imagen gelukt om het uniek realistisch te maken. Alleen sommige details zijn wat vreemd, kijk bijvoorbeeld maar naar de taxi op de foto helemaal bovenaan dit artikel. Desalniettemin is dit wel waar in de toekomst steeds meer nadruk op komt te liggen. Zie jij het zitten?

Zelf proberen

Je kan het trouwens zelf proberen. Op de website van Google Imagen (als je iets naar onder scrollt) kun je kiezen uit onderwerpen, plaatsen, details en andere zaken, om voor elke keuze een unieke foto te maken. Leuk, maar ook gevaarlijk, want dingen die er niet zijn kunnen ook situaties creëren die er niet zijn. Met criminaliteit in het achterhoofd wel een dingetje.