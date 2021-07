Huh, Sony gebruikt PlayStation 5 op z'n kop in video - Apparata

Dat lijkt toch niet de bedoeling. Sony is betrapt in een video, waar een PlayStation 5 op z’n kop wordt gebruikt.

Er zijn twee manieren waarop je de PlayStation 5 kunt gebruiken. Verticaal of horizontaal. Gebruik je de console horizontaal, dan dien je het apparaat met de kant onder te liggen waardoor je de discs op de goede kant erin kunt schuiven. Dat kun je eigenlijk niet verkeerd doen. Vooral ook omdat je dan anders een schijfje op z’n kop erin steekt. Of kun je het toch wel verkeerd doen? In een door Sony gedeelde video is te zien hoe een PlayStation 5 op z’n kop ligt.

Of het een stunt is van het Japanse techbedrijf is niet duidelijk. Feit is dat ze de aandacht te pakken hebben met deze ‘fout’. Het filmpje werd al gauw door Sony verwijderd nadat men op het internet losging over het opmerkelijke fragment. Blijkbaar is hier toch iets verkeerd gegaan.

PlayStation 5 op z’n kop

Het is niet eens de eerste keer dat Sony dit overkomt. Zo merkt Kotaku terecht op dat het bedrijf met een eerdere video in december vorig jaar exact dezelfde fout maakte. Het is hoe dan ook bijzonder dat niemand dit van tevoren door heeft gehad. De wit-zwart gekleurde console heeft een duidelijke boven- en onderkant. En het dan toch verkeerd doen..

Foto: screenshot via u/madhouse5625 op Reddit