Huis in stukje niemandsland is voor een rijke kluizenaar

Dit huis begeeft zich in niemandsland. Toch kost het bijna 1,5 miljoen euro. De woning is gelokaliseerd in Joshua Tree.

Om je heen een dorre, droge boel. Geen mens te bekennen. Ben jij een kluizenaar en heb je veel geld op je bankrekening staan? Dan is deze woning is Joshua Tree echt wat voor jou. De villa is gelijkvloers, maar groot genoeg om je van alle gemakken te voorzien. En aan ruimte geen gebrek in deze omgeving.

Op Kudprop staat dit stukje bijzondere vastgoed te koop. Kosten? Maar liefst 1,75 miljoen dollar. De reden voor deze hoge vraagprijs is simpel. Ten eerste is de woning gebouwd in Joshua Tree, dat ligt in de Amerikaanse staat Californië. In deze gewilde staat zijn de huizenprijzen nu eenmaal fors in vergelijking met bijvoorbeeld het binnenland van de Verenigde Staten. Daarnaast staat het huis op 2 hectare grond, dat je er ook bij krijgt. Geen idee wat je moet met zo’n dorre omgeving, maar het zit bij de prijs inbegrepen.

Nu snap je waarschijnlijk ook meteen waarom ze hier 1,75 miljoen dollar, omgerekend bijna 1,5 miljoen euro, vragen voor het huis. Over het uitzicht hoef je in elk geval niet te klagen. En je hoeft ook niet bang te zijn dat ze een snelweg, industrieterrein, winkels of andere rust verstorende zaken gaan bouwen in de buurt. Kortom, dé plek om tot rust te komen. Je moet echter niet bang zijn om alleen te zijn..