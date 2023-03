Huishoudelijke klusjes automatiseren: goed of slecht?

Wat de eerste robot ter wereld was is niet zeker te zeggen. De Griek Archytas wordt vaak genoemd als één van de eerste. In de vierde eeuw voor Christus zou een vogelachtige robot ontworpen zijn die in staat was te vliegen op stroom. Daarnaast ontwierp Heron van Alexandrië in de eerste eeuw na Christus een automatisch theater.

Tegenwoordig gaan de ontwikkelingen op het gebied van robotica razendsnel. 29 KI-experts uit de UK en 36 experts afkomstig uit Japan waren optimistisch als het gaat over robots die huishoudelijke klusjes overnemen.

Drastische verandering

Volgens de experts zouden we in 10 jaar 39% van de huishoudelijke klussen kunnen automatiseren. Met huishoudelijke taken worden onder andere boodschappen doen, koken en schoonmaken bedoeld. Vooral het doen van de boodschappen zal makkelijk overgenomen kunnen worden door robots of algoritmen.

Op dit moment worden er testen uitgevoerd waarbij je voor verschillende abonnementen een divers aantal producten geleverd krijgt. Met algoritmen kan worden voorspeld wanneer een bepaald persoon een bepaald product nodig zal hebben. Deze test wordt ‘anticipatory shipping’ genoemd.

Voordelen van automatiseren

Deze ontwikkeling kan als positief worden ervaren. Minder tijd kwijt zijn aan huishoudelijke taken, zorgt ervoor dat je meer tijd hebt om leuke dingen te doen. Gemiddeld zijn Nederlanders zo’n 21 uur per week kwijt aan wassen, schoonmaken, boodschappen doen etc. Dit komt neer op zo’n 3 uur per dag.

Ondanks dat vrouwen steeds meer en vaker werken, is het werk thuis vaak ongelijk verdeeld. Gebleken is dat bij heteroseksuele stellen vrouwen gemiddeld 4,5 uur per dag kwijt zijn aan taken in huis. Dit is voor een man maar 2,5 uur. Vrouwen besteden dus duidelijk meer tijd aan onder andere huishoudelijk werk en zorg en opvoeding voor de kinderen. Met de automatisering van huishoudelijke klussen komt er meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Zijn er ook nadelen?

Net als bij zoveel technologische ontwikkelingen, is het grote nadeel: de verzameling van data. Ook in deze situatie zal de slimme technologie veel informatie nodig hebben. Kinderen geven bijvoorbeeld geen toestemming voor het verzamelen van hun gegevens. Toch is het in dit geval essentieel dat huishoudelijke technologieën hiervan op de hoogte zijn.

Nog een nadeel is de mogelijke ongelijkheid tussen arm en rijk. Zeker als de slimme huishoudelijke technologieën net op de markt zijn, zal er een hoge prijs worden gevraagd. Meer welvarende huishoudens hebben meer geld om uit te geven aan bijvoorbeeld het automatiseren van taken in huis. Tot slot zal dit betekenen dat huishoudelijke hulp uiteindelijk zal gaan uitsterven.