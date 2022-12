Hummer EV Bike blijkt ook al bruut

Hummers staan bekend als auto’s die meer weg hebben van een Leopard tank, dan een personenvoertuig. Ook de Hummer EV Bike is behoorlijk zwaar vormgegeven.

Hummer EV Bike, noodsprong of gat in de markt?

Stel: je bent een fabrikant van auto’s met een draaikolk in de brandstoftank en je hele bedrijfsmodel staat op het spel, omdat dinosaurussap steeds duurder wordt. Tom Poes, verzin een list, zou heer Bommel gezegd hebben.

Dus dat deden de makers van deze voormalige legerjeeps. Naast hun slagschepen, van waaruit je met de meewarige blik het armzalige klootjesvolk kan bekijken dat het wat minder getroffen heeft in the Battle of the Biggest, is er nu ook een ecologische wat verantwoorder Hummer EV Bike ($3999). Deze wordt in licentie geproduceerd door de Amerikaanse fietsenfabrikant Recon.

All-wheel aandrijving maakt de Hummer EV Bike een “jeep”

Het motorvermogen van de Hummer EV Bike is indrukwekkend. Zowel voorwiel als achterwiel zijn voorzien van elk een 750 W motor, waardoor je net zoals met een jeep, ook door zeer zwaar terrein kan rijden. Dit vermogen ligt zeer ver boven het maximale toegestane vermogen voor een e-bike, waardoor we hier over een speedpedelec spreken.

Vuistdikke vier inch banden

Bij het door woest terrein rijden, helpen ook de meer dan vuistdikke vier inch banden die ook nog eens voorzien zijn van een antileklaag. Deze sportieve fiets is passend voorzien van een derailleurversnelling. Deze twee sterke motoren geven met gemak een maximale snelheid van rond de 45 km/h, waardoor in principe ook de steilste heuvels geen probleem moeten zijn.

De verende voorvork helpt hier zeker bij. Goedkoop is de Hummer EV Bike speedpedelec niet. Maar vergeleken met Europese fietsen als de Stromer of de Gazelle speedpedelec, redelijk passend in de prijsklasse.

4 uur opladen, twee uren rijplezier

Gezien het enorme totale motorvermogen is een forse batterij onontbeerlijk. Die wordt dan ook meegeleverd, de 48 volt met 18 tot 21 Ah gecombineerd geeft een maximale batterijcapaciteit die dicht in de buurt van de kilowattuur komt. De accu is in 4 uur op te laden. Met een volle lading op een redelijk vermogen doe je ongeveer 2 uur.

Conclusie Hummer EV Bike

Net als de terreinwagens van het merk, is deze fiets een duidelijk statement. Hiermee zal je zeker de aandacht trekken op de weg. In Nederland is het praktische nut van deze fiets wat beperkt, omdat we hier niet echt ruw terrein hebben waar je onbeperkt mag crossen, het strand misschien uitgezonderd. Qua motorvermogen slaat deze fiets echt alles wat er op dit moment als e-bike te koop is. Dus wil je snel en pittig optrekken, dan is deze fiets wat je zoekt.

Omdat voor zover bekend Hummer EV Bike nog geen dealers in Nederland heeft, zal je het in Amerika moeten bestellen. Dat heeft de nodige voeten in de aarde, maar wie weet komt er op termijn ook een Nederlandse dealer.