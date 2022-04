Husqvarna motor maar dan voor je kleuter

Husqvarna komt met de 12eDrive en 16eDrive van STACYCTM met een motor voor je kleuter.

Als je in het weekeinde zelf lekker op je crossmotor door de prut wil crossen en je kinderen mee willen is dat niet altijd een goed idee. Maar vanaf nu wel. Je kleuter van 3 tot 5 jaar kan op de 12eDrive en zijn grote broer of zus tot 8 jaar op de 16eDrive.

Zandhappen voor het hele gezin.

Buiten dat het natuurlijk gaaf is om als kleintje door het zand te ploegen, is het vanaf nu ook nog eens didactisch verantwoord. Volgens Husqvarna is crossen op deze elektrische tweewielers dé manier om de basisbeginselen van balans en controle op twee wielen onder de knie te krijgen. De spanning en sensatie wordt geleverd via een gashendel met draaimechanisme, net als bij de gemotoriseerde grote broer. Om er lekker in te komen kun je in de trainingsmodus tot maximaal 8 kilometer per uur de duinen op gassen en in de geavanceerde modus tot maximaal 14 kilometer per uur. De grotere 16eDrive heeft drie modi en zijn snelheden tot 21 kilometer per uur mogelijk.

Als een baas draaien de kids aan de gashendel die lineair power levert. Zo leren ze al jong hoe zoiets werkt. De batterijen doen het maximaal 60 minuten, beetje afhankelijk van de hoogte van de hoop zand die ze proberen te bedwingen. De kleinste weegt maar 7,7 kilogram en de grotere 9. Inclusief batterij. Jong geleerd is oud gedaan, voor je het weet staan ze aan de start van Le Dakar. Gewoon met opa en oma op de e-bike kan natuurlijk ook, want die kopen al langer eerder een elektrisch aangedreven tweewieler.

Wel even sparen, de 12eDrive kost je een dikke 850 euro, de 16eDrive bijna 1.000 euro. Maar de glimlach van een kind is onbetaalbaar.