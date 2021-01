Update: Hyundai doet wazig over Apple elektrische auto - Apparata

De foto is slechts ter illustratie. Er is geen bewijs dat Apple Blade Runner en hun eigen muis als inspiratiebron zullen gebruiken!

Apple is in gesprek met Hyundai over de productie van een eigen elektrische auto, zo onthulde de autofabrikant. Nu komen ze op het statement terug.

Update (13:17): Nadat Hyundai voor Apple sprak door te onthullen dat de iPhone-maker inderdaad aan een eigen elektrische auto werkt en partners zoekt, trekt de autofabrikant het statement terug.

Bloomberg meldt dat Hyundai na een zeer succesvolle middag op de Zuid-Koreaanse beurzen terug deinsde. De eerste aanpassing suggereerde dat meerdere bedrijven (waaronder Apple) contact zochten met de autofabrikant om samen te werken.

Luttele uren later werd Apple volledig uit het statement verwijderd. Hyundai zou benaderd zijn door potentiële partners voor het ontwikkelen van een autonome elektrische auto.

Kortom, niemand weet precies meer wat nou precies de bedoeling is. Maar we weten eigenlijk wel zeker dat Apple in elk geval contact heeft gehad met Hyundai. Waarschijnlijk mochten de Zuid-Koreanen het verhaal helemaal niet naar buiten brengen en zijn ze door Apple op de vingers getikt.

Het originele bericht volgt hieronder:

Geruchten over een Apple Car gaan al jaren rond, maar voor het eerst lijken we officiële bevestiging te krijgen. Van niemand minder dan Hyundai zelf. Een werknemer van de Zuid-Koreaanse fabrikant onthult dat Apple met ze in gesprek is over een samenwerking.

Hyundai en Apple praten over elektrische auto

Een werknemer van Hyundai bevestigt dat Apple in de markt is voor een samenwerking, zo meldt CNBC. Hyundai bevestigt dat de iPhone-maker in gesprek is met meerdere autofabrikanten. Het doel is uiteindelijk om een samenwerking aan te gaan om zo een eigen elektrische auto te kunnen produceren.

We begrijpen dat Apple in gesprek is met meerdere internationale automakers, waaronder ook Hyundai Motor. Omdat de gesprekken nog in een vroeg stadium verkeren, is niets tot dusver besloten. Hyundai woordvoerder over de gesprekken met Apple

Hoewel Hyundai niets grootst prijsgeeft, is het aanzienlijk meer dan dat Apple zelf ooit heeft onthuld. Het bedrijf is notoir wat betreft zwijgen over aankomende producten. Door de Zuid-Koreanen weten we nu dat Apple een partner zoekt om hun elektrische bolide te produceren.

Er gaan ook geruchten rond dat Apple een innovatie wil toepassen in de aankomende elektrische auto. Het merk zou zoeken naar een partner om de gigantische kosten te delen, maar ook om een betere batterij te produceren. Apple zou opzoek zijn naar een nieuw soort accu waarmee het bereik groter wordt.

We zouden naar verluidt nog behoorlijk lang moeten wachten totdat we de Apple Car überhaupt op de weg zullen tegenkomen. Het zou nog 5 tot 7 jaar duren voordat het merk op z’n vroegst een daadwerkelijk product heeft.