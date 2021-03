iCloud foto’s overzetten naar Google Foto’s? Het kan! - Apparata

Wil je je iCloud-fotocollectie overzetten naar Google Foto’s? Vanaf nu is het mogelijk, lees hier hoe je dit kan doen.

Foto’s zijn herinneringen, vastgelegde momenten die je wilt bewaren. Niks zo vervelend als je dan zou willen overstappen naar een andere aanbieder om je foto’s op te slaan, maar dat dit bijna onmogelijk is om te doen. Veelal loop je tegen allerlei barrières op: van kosten tot aan het überhaupt niet kunnen overzetten. Ellende dus.

Gemakkelijk data meenemen

De Europese Unie zag dit ook. Sinds 2018 is het al verplicht om data gemakkelijk te kunnen meenemen als je wilt vertrekken bij een bepaalde aanbieder. Het was al eerder mogelijk om je data bij Apple aan te vragen en te bekijken, maar nu kun je dus ook je foto’s meenemen naar de concurrent Google. Dit kan je direct doen, zonder handmatig alles te hoeven downloaden.

Geautomatiseerd

Het is vrij simpel om te doen. Ga naar de Data and Privacy-website van de techgigant en log in op je iCloud-account. Ga na het inloggen naar “Een kopie van uw gegevens overbrengen” en markeer vervolgens het aankruisvakje naast Foto’s en / of video’s, afhankelijk van wat je zou willen kopiëren. Vervolgens komt de vraag om in te loggen op je Google-account om het proces te kunnen voltooien.

Om dit te kunnen doen moet je zeker weten dat je Apple ID twee-factor-authenticatie gebruikt. Natuurlijk moet ook je Google Foto’s- account voldoende ruimte bevatten om de foto’s te kunnen opslaan. Check dus van te voren hoeveel inhoud je gaat overzetten, wellicht moet je bestanden verwijderen of meer ruimte aanmaken.

Wanneer de boel is overgezet zie je de bestandsnamen van je albums in je Google- account. Let wel op dat sommige bestanden niet of nauwelijks worden overgedragen. Dit zijn bijvoorbeeld gedeelde albums. Neem er wel even de tijd voor, Apple zegt dat het drie tot zeven dagen kan duren om een overboeking te voltooien. Jammer genoeg is het alleen mogelijk om foto’s uit iCloud over te zetten naar Google Foto’s, misschien dat er in de toekomst nog andere opties mogelijk zijn. Het zou toch wel heel handig zijn als foto’s overgezet zouden kunnen worden naar bijvoorbeeld Dropbox.