ICOMA Tatamel: e-motorbike wordt kantoormeubel

Japan staat bekend als een land met weinig ruimte en een echte workaholic cultuur. Dus eigenlijk is het heel logisch dat de ICOMA Tatamel in Japan is uitgevonden.

Nooit meer een probleem met fietsenstallingen? Ja, als het aan Ikoma Takamitsu, de uitvinder en CEO van ICOMA ligt.

We kennen allemaal het probleem: waar laat je je auto of fiets? Hoewel het veel makkelijker is om je fiets te parkeren dan je auto, is het nog steeds een probleem om een veilige plek voor je fiets te vinden. Zeker als het een elektrische fiets is, want deze zijn erg gewild. Dus ook bij dieven. Eigenlijk zou je dus een fiets moeten hebben die je gewoon naar binnen kan nemen, of in de trein, en dan weinig plaats inneemt. Een fiets die je heel onopvallend onder je bureau kan parkeren, zoals een echte Japanse sarariman betaamt.

Zo een fiets is er nu, en hij kan ook behoorlijk hard, met maximaal 40 km per uur te vergelijken met een bromfiets. De Tatamel van ICOMA.

De Tatamel in rijklare toestand (links) en opgevouwen. Bron: ICOMA

Opvouwen tot PC tower

De Tatamel van ICOMA is compact op te vouwen. Je klapt het achterwiel 90 graden naar binnen. Ook het voorwiel wordt naar binnen geklapt. Het zadel is ook om te klappen. En ziedaar, je motorfiets is veranderd in een onopvallende bureauaccessoire die ongeveer de vormfactor heeft van een PC tower.

Ga je liever voor high tech in plaats van hout? Geen punt. De panelen van de Tatamel kunnen worden uitgerust met een ander materiaal, zonnepanelen of zelfs met LCD schermen. Je zou in dat laatste geval je motorfiets zelfs als computermonitor kunnen gebruiken.

ICOMA Tatamel in productie in 2022

De Tatamel is nog niet in productie, maar Ikoma Takamitsu, de uitvinder en CEO van ICOMA doet zijn best om genoeg gegadigden te vinden om zijn prototype in massaproductie te brengen. Het is de bedoeling dat deze bijzondere opvouwbare elektrische bromfiets in 2022 op de markt komt.

Zelf een opvouwbare e-bike kopen?

Gelukkig komen er ook in Nederland steeds meer opvouwbare e-bikes op de markt. Bijvoorbeeld de Kathmandu van Cube. Deze kan je gewoon in de trein meenemen en rijdt comfortabeler dan de Tatamel. Alleen onder je bureau parkeren en LCD-schermen, wat dat betreft wint de Japanner weer.

Meer informatie bij Icoma.