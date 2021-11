Iconische serie komt terug en wel op Netflix

Deze iconische serie kennen we allemaal en Netflix brengt hem terug op TV. Wel met een modern sausje natuurlijk!

De streamingsdiensten doen goede zaken met oude series. Denk maar eens aan Friends. De serie is toch behoorlijk oud, maar trekt nog steeds veel kijkers. Friends nieuw leven inblazen is lastig, het succes kan bijna niet geëvenaard worden. Dit gaat Netflix wel proberen met een andere nostalgische serie.

Iconische serie op Netflix

Je haat de serie, of je vindt het geweldig. Er is bijna geen middenweg met de Power Rangers. Het is een Amerikaanse liveactiontelevisieserie. Sinds 1993 wordt de serie uitgezonden. Van 1993 tot en met 2001 werd het geproduceerd door Saban Entertainment. Daarna, tot 2009, door Disney. De serie is gebaseerd op de Japanse Super Sentai- series. Maar het is geen kopie daarvan. Het was een compleet nieuwe productie met Amerikaanse acteurs, afgewisseld met beeldmateriaal uit de Sentai- series.

Netflix gaat de Power Rangers nieuw leven in blazen. Het werkt momenteel aan verschillende series en films over de Power Rangers. Het is een risicovol project, want de laatste film was echt verschrikkelijk. Het publiek bleef dan ook massaal weg.

Power Rangers via Netflix

Reboot

Omdat de film een flop was, werden de rechten verkocht. En wel aan de speelgoedfabrikant Hasbro. Want de film deed het niet goed, speelgoed van de serie werd toch nog redelijk goed verkocht. Slimme zet van deze fabrikant. Nu gaan ze dus ook een reboot maken, in samenwerking met Netflix.

Het geheel wordt geleid door Jonathan Entwistle. Hem kennen we van de donkere komedie The End of the F**ing World. Hij maakte dit bekend op Twitter. ‘De geest is uit de fles. Het nieuwe Power Rangers universum komt naar Netflix!’, zei Entwistle.