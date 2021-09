ID laten zien? Dat kan ook met een iPhone!

Apple start het uitrollen van een feature waarmee je op jouw iPhone je ID kunt laten zien.

Je smartphone kan al zorgen voor een flinke vermindering in het aantal pasjes wat in je portemonnee zit. De Apple Wallet op je iPhone kan elk pasje met een barcode gewoon opnemen in je systeem. Veel beter nog: tegenwoordig is Apple Pay ook goed geïntegreerd met de meeste Nederlandse banken en kan je telefoon dus ook gewoon je pinpas zijn. De meeste van deze features worden eerst uitgerold in de VS, omdat (lokale) autoriteiten vaak ook de boel moeten goedkeuren.

ID op je iPhone

Apple tilt het overnemen van je pasjes naar een hoger plan. In acht Amerikaanse staten rolt binnenkort een nieuwe feature uit: je ID integreren in je iPhone. In de Amerikaanse staten Arizona, Connecticut, Georgia, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma en Utah kunnen gebruikers van een iPhone vanaf iOS 15 de feature gebruiken. In deze staten hebben de autoriteiten akkoord gegeven om de feature uit te rollen.

Hoe werkt het?

Deze staten hebben akkoord gegeven om in plaats van een ID als pasje, je iPhone (of Watch) te presenteren. Dat werkt net als andere pasjes: via de Wallet. Wel wordt voor het presenteren gevraagd of je je actie wil bevestigen met TouchID of FaceID. De staten hebben ook akkoord gegeven om dit te doen zonder dat jouw telefoon uit handen gegeven moet worden.

Toevoegen

Je ID toevoegen aan de Wallet op je iPhone is even makkelijk: je uploadt een duidelijke foto van je ID, deze wordt dan verstuurd naar de autoriteiten. Als deze de foto’s goedkeuren, worden alle getallen die je nodig hebt om het rijbewijs geldig te maken, toegevoegd aan je Wallet. Makkelijker kan niet.

Nederland?

En wanneer komt de feature naar Nederland? Dat is helaas niet bekend. Het is nog niet eens bekend of andere Amerikaanse staten zullen zwichten voor de ID in je iPhone. Als het een beetje lijkt op Apple Pay, dan komt het vanzelf. Wanneer, dat moeten we even afwachten.