iDEAL wint nóg meer grond in Nederland

Logischerwijs is er nog steeds een explosieve stijging aan betalingen met iDEAL. Het ouderwetse alternatief, de acceptgiro, sterft af.

Open vraag aan jou: wanneer heb jij nog voor het laatst een acceptgiro ingevuld? Ooit was het natuurlijk de enige oplossing, maar nu daalt het aantal betalingen met acceptgiro hard. Dat heeft maar met één ding te maken: de gigantische opmars van iDEAL.

Acceptgiro

Want we vragen je nog wat: wanneer heb jij voor het laatst een betaling gedaan met iDEAL? De kans is groot dat je er vandaag nog één hebt gedaan. Want waarom zou je moeilijk doen met een brief, als je het ook direct online kunt regelen? Zo lijkt bijna heel Nederland te denken. Vorig jaar werd er weer een nieuw dieptepunt voor de acceptgiro behaald: 4,4 miljoen acceptgiro-betalingen (tegenover 14,5 miljoen in 2017 en 300 miljoen in 1995). Er wordt dan ook door aanbieder Currence gemeld dat de acceptgiro compleet gaat verdwijnen in 2023 en dat Nederland daar ‘klaar voor moet zijn’.

iDEAL

Het grote alternatief van de acceptgiro, iDEAL, wint logischerwijs veel grond. Bijna alle zaken die ooit geregeld moesten worden met een acceptgiro, kunnen nu met iDEAL direct online geregeld worden. Denk aan boetes betalen op de website van het CJIB, maar ook rekeningen en webbetalingen. Ook bijvoorbeeld geld naar vrienden overmaken kan makkelijk met apps als Tikkie. Vorig jaar zijn er 9,06 miljoen iDEAL-QR-codes gescand en het marktaandeel voor iDEAL in online webwinkels steeg van 69 procent naar 71 procent.

Als we het zo observeren is Nederland wel klaar voor het einde van de acceptgiro. Ook wordt iDEAL nog extra verbeterd om alles nog soepeler te maken. Kan niet op. (via De Telegraaf)