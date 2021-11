Iedereen koopt crypto’s, goud is voor arme mensen!

Steeds meer banken, mensen, bedrijven en ga zo maar door investeren in digitale munten. Veel geld wordt uit goud getrokken, waardoor dit de ‘cryptomunt’ kan worden voor arme mensen.

Goldmans Sachs is een grote bank in Amerika. Het hoofd onderzoek van deze bank ziet veel veranderingen de laatste tijd. Hij zegt dan ook: “net zoals we beweren dat zilver het goud van de arme man is, wordt goud misschien de crypto van de arme man.” Hij ziet dat geld van goud naar Bitcoin en andere munten begint te stromen. Dit naarmate de inflatievrees toeneemt. Hierbij merkt hij op dat “we historisch hebben betoogd dat crypto en goud elkaar niet hoeven te kannibaliseren.”

Goud is de crypto voor arme mensen

Damian Courvalin is Head of Energy Research bij Goldman Sachs. Hij sprak donderdag over de vooruitzichten voor goud en crypto in een interview met Bloomberg. Hem werd gevraagd of hij enig bewijs ziet van investeerders die andere activa, waaronder Bitcoin en cryptocurrencies, gebruiken om zich in te dekken tegen andere inflatie dan goud. “Ik denk dat het echt begint”, antwoordde hij en voegde eraan toe: “We hebben historisch gezien dat crypto en goud elkaar niet hoeven te kannibaliseren.”

Toegeven dat “het een feit is, we hebben onlangs vervanging gezien”. Courvalin vervolgde: “Op dit moment is er misschien genoeg rijkdom om aan beide toe te wijzen, vooral, denk ik, omdat dat inflatiesignaal dringender begint te worden.”

Waarde van crypto’s

De directeur merkte op: “De waarde van crypto is zijn netwerk, net zoals de waarde van olie het feit is dat het wordt geconsumeerd. Goud heeft dat niet, net als diamanten en kunst. Het is gewoon een puur defensief actief dat over een aanzienlijke periode beter kan presteren.”

Veel mensen zijn overgestapt van goud naar crypto’s te midden van inflatieangst. In oktober zei de miljardair hedgefondsmanager Paul Tudor Jones: “Het is duidelijk dat er plaats is voor crypto. Het is duidelijk dat het op dit moment de race tegen goud aan het winnen is … Het zou op dit moment mijn voorkeur hebben boven goud. ” Hij benadrukte dat “crypto hier is om te blijven”.