Er is grote interesse naar de nieuwe Samsung Galaxy S22, blijkt uit alle pre-orders die zijn geplaatst.

Het lijkt erop dat de Samsung Galaxy S22 een hit gaat worden. Ook al is dat nog wat vroeg om te zeggen. De pre-orders liegen in elk geval niet, er blijkt flinke interesse in de nieuwe Samsung Galaxy S22. Volgens Samsung zijn er dubbel zoveel pre orders geplaatst voor het nieuwe model in vergelijking met de S21 van vorig jaar.

Samsung wil niet kwijt hoeveel pre-orders er exact zijn geplaatst. Dat is informatie die ze liever voor zichzelf houden. Waarom de Galaxy S22 plots zo in trek is in vergelijking met de S21 is niet duidelijk. Wellicht dat er nu een grotere groep is die de overstap wil maken vanaf bijvoorbeeld een ouder model, zoals de S19 of S20. Voor de enorme innovatie hoef je het niet te doen. De verschillende tussen de S22 en S21 zijn niet gruwelijk groot.

Zo heeft de S22 naast de gebruikelijke verbeteringen voor het design, camera en processor nu ook een ingang om de S Pen in te bewaren. Daarmee vervangt de nieuwe Iedereen wil een Samsung Galaxy S22 in feite de Note-reeks, wat ook een verklaring voor de gestegen pre-orders kan zijn. Want naast mensen die willen upgraden vanaf een ouder toestel spreekt Samsung ook de klantengroep aan die voorheen voor een nieuwe Note ging shoppen. De Galaxy Note-reeks komt niet meer terug.