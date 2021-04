Iemand heeft een levensgrootte Switch gemaakt - Apparata

Via Michael Pick

Een levensgrootte Nintendo Switch maken, waarom niet? Iemand heeft het gedaan.

YouTuber Michael Pick verveelt zich blijkbaar nog eens. Hij heeft een Nintendo Switch gemaakt die nogal groot is (via Polygon). Dit apparaat is van origine al best groot, maar blijkbaar te klein voor de YouTuber. Hij heeft de Switch 650 procent groter gemaakt. Maar nog opmerkelijker, het enorme gevaarte werkt ook.

Record

Pick is van mening dat het ’s werelds grootste volledig functionerende Nintendo Switch is. En daar kan hij wel gelijk in hebben. Zijn Switch is met een lengte van 30 inch en een breedte van 70 inch niet klein te noemen. Het is zelfs bijna niet te doen om de twee knoppen aan weerzijden tegelijkertijd aan te raken. Het ding weegt een kleine 30 kg. Een handbaar apparaat is het dus niet meer.

De Switch is natuurlijk een 4K LED- TV met daaromheen het systeem gebouwd. De knoppen en joysticks zijn uit een 3D printer gerold en zijn verbonden met afzonderlijke Joy- cons. Het geheel werkt dus als een normale Nintendo Switch en dat is toch wel heel cool.

Nut en noodzaak levensgrootte Switch

Dat is er natuurlijk niet echt. Anders dan een leuke publiciteitsstunt voor de YouTuber. Check het filmpje om te zien hoe ‘bruikbaar’ het apparaat is, dat is het dus niet. Maar dat geeft niet, hij heeft het apparaat gemaakt om een Switch te maken die ‘moeilijker te verliezen in’. Missie geslaagd.

Hij is van plan zijn creatie te schenken aan het St. Jude’s Children’s Hospital. Veel kinderen zullen in ieder geval weer even een glimlach op hun gezicht hebben, bij het zien van het gevaarte. En dat maakt het wellicht al de moeite waard.