De digitale munt Dogecoin stijgt deze week lekker door. Opmerkelijk is dat één adres nog steeds heel veel munten in bezit heeft. Lees hier hoeveel.

Dogecoin heeft een lekkere paar weken achter de rug. De munt is de afgelopen week gestegen met dubbele cijfers. Statistieken tonen aan dat de meme-crypto de afgelopen zeven dagen 19,66% heeft gewonnen. Van de top tien digitale valuta’s in termen van marktkapitalisatie, heeft Dogecoin de concurrentie overtroffen en zelfs de wekelijkse winst van 18% van Ethereum overtroffen.

Dogecoin stijgt door

De munt stijgt door en er is weer veel reuring over. Dogecoin als hashtag #dogecointothemoon is trending op sociale media. Veel mensen praten er dus over. De meeste crypto-activa in termen van Google Trends- gegevens die de algehele interesse meten, zijn aanzienlijk gedaald. Aan de andere kant zijn de Dogecoin-markten vandaag aanzienlijk hoger gestegen dan de meeste crypto-activa, met bijna 20% in de afgelopen zeven dagen.

Bovendien, als je de statistieken over 12 maanden zou vergelijken, in tegenstelling tot een grote meerderheid van de meer dan 10.000 digitale activa die vandaag bestaan, heeft DOGE ze ver overtroffen. De 12-maands DOGE-statistieken geven aan dat Dogecoin op 8 augustus met 6,849% is gestegen. Lekker! Moet je wel op het juiste moment zijn ingestapt. Want de munt is gedaald met 67% sinds het hoogste punt ooit.

Iemand heeft gigantisch veel Dogecoins

Er is een ‘whale’ die aanzienlijk veel Dogecoins heeft. Het bekende “DH5” Dogecoin-adres heeft nu 28% van de volledige DOGE-voorraad op 8 augustus 2021. Deze DOGE-walvis is erin geslaagd om sinds 5 februari 2021 nog eens 1% van de volledige voorraad te veroveren. Dat is behoorlijk wat geld.

Gegevens van de rijkste Dogecoin-adressen van bitinfocharts.com laten zien dat het mysterieuze “DH5” Dogecoin-adres nog steeds de grootste DOGE-houder is met 36 miljard munten. Dit zijn gigantisch veel Dogecoins. Dit jaar zijn er een aantal theorieën geweest die suggereren dat de “DH5” Dogecoin-portemonnee van Robinhood is. Maar dit zijn alleen maar geruchten…