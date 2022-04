Iemand leent meer dan 200 miljoen euro om Bitcoins te kopen

Vertrouwen hebben in Bitcoin, iemand heeft het. Hij leent namelijk een goede 200 miljoen om nog meer Bitcoins te kopen!

En we hebben het niet zomaar over iemand, maar over Michael Saylor. Hij is de CEO van Microstrategy en zit al goed in de slappe was. De beste man is namelijk al miljardair. Wat doe je dan? Geld lenen om nog meer geld te maken. Logisch.

200 miljoen euro om Bitcoins te kopen

Het data-analysebedrijf geleid door de miljardair cryptocurrency-bull Michael Saylor, kondigde dinsdag aan dat een van zijn dochterondernemingen een lening van $ 205 miljoen heeft genomen. Dit om meer Bitcoin te kopen en de cryptocurrency als onderpand te gebruiken.

In een aanvraag maakte MicroStrategy bekend dat haar volledige dochteronderneming, MacroStrategy, een overeenkomst is aangegaan. Deze overeenkomst is met crypto-gefocuste geldschieter Silvergate Bank om een ​​lening van $ 204,7 miljoen aan te gaan.

Hoe afsluiten

Toch handig als je al wat geld hebt, anders krijg je niet zo’n lening. De driejarige lening wordt namelijk gedekt door ongeveer $ 820 miljoen in Bitcoin. Wat neerkomt op ongeveer 12% van MicroStrategy’s totale cryptocurrency-bezit. In een verklaring zei Saylor dat de lening MicroStrategy een kans geeft om “zijn positie te versterken”.

Het bedrijf, dat in augustus 2020 begon met het kopen van cryptocurrency voor zijn balans, zegt dat het nu ongeveer 125.051 Bitcoins bezit. Gekocht voor bijna $ 3,8 miljard. Het bedrijf verwacht dat de digitale munt verder zal stijgen. Overigens, ze hebben het vaak bij het juiste eind. Vorig jaar draaide de toko bijna 75 miljoen euro aan winst.