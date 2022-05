Iemand probeerde nu al een Google Pixel 7 te verkopen

De Google Pixel 7 wordt later dit jaar onthuld, maar iemand wist op mysterieuze wijze al eentje te verkopen. Tenminste, daar lijkt het op.

Voordat een product op de markt verschijnt, gaan er maanden, jaren, soms decennia overheen om alles goed te testen. Een belangrijk aspect van die testen is het gebruiken van een product om oneffenheden eruit te halen. Soms doe je dat gewoon in het openbaar. Dat een tester van Google gewoon een Pixel 7, die nog niet volledig onthuld en uitgebracht is, dagelijks gebruikt. Tenminste, ex-tester, denken wij nadat de persoon in kwestie een Google Pixel 7 wilde verkopen op eBay.

Google Pixel 7 verkopen op eBay

Overigens is het feit dat het een tester betreft een aanname, want we weten niks zeker. Wat we wel zeker weten is dat er een advertentie op eBay heeft gestaan waarin iemand beweert een Google Pixel 7 te verkopen. Wel wordt erbij gezet dat het een prototype betreft en de reguliere Pixel, niet de Pro. Dat is uiteraard niet het vreemde aan deze eBay-advertentie.

Vreemd

Nee, het vreemde is dat iemand (het kan dus een Google insider zijn of nalatigheid van Google opgepikt door een willekeurig iemand) nu al een Google Pixel 7 kan verkopen. Wat er met de advertentie gebeurd is, is niet bekend. De eBay advertentie is offline gehaald en er staat niks bij. Het was een veiling met 0 biedingen.

Wat het geheel nog vreemder maakt is dat de foto van de Google Pixel 7 om te verkopen gemaakt is met een… Pixel 7 Pro! Google heeft nog maar weinig nieuws over de nieuwe Pixel naar buiten gebracht, maar wel dat qua uiterlijk het camera-eiland is waar de verschillen tussen Pro en regulier gaan zitten. De persoon in kwestie heeft dus meerdere Pixel 7’s tot zijn of haar beschikking. Allemaal vrij schimmig.

Volgens The Verge, waar contact is geweest met de verkoper, zou de verkoper ‘de telefoons (zowel een reeds verkochte Pixel 7 Pro als een reguliere Pixel 7) gekocht hebben zonder te weten dat het Pixel 7’s waren. Dat lijkt raar. Het wordt er in ieder geval allemaal niet duidelijker op.