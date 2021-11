Iemand verkoopt ‘slapende Bitcoins’ ter waarde van 130 miljoen euro

Deze slapende Bitcoins zijn wakker gemaakt net wanneer Bitcoin een nieuwe top aantikt. Lekker, want iemand verdient hier goed aan.

De digitale munt is eventjes omhooggeschoten naar $ 69K en precies op dat moment maakt een ‘Whale’ uit 2013 $ 147 miljoen aan ‘slapende Bitcoins’ over. Iemand heeft dus lang zitten wachten op het moment om de munten te verkopen. Of was hij of zij vergeten dat ze er nog waren? We zullen het niet weten. Wat we wel weten is dat iemand er vet rijk van geworden is.

Slapende Bitcoins

Een inactieve Bitcoin- portefeuille die op 10 juli 2013 is gemaakt, heeft 2.207 zogenaamde ‘slapende Bitcoins’ ter waarde van meer dan $ 147 miljoen overgedragen. Beide enorme transacties vonden plaats op dezelfde dag dat Bitcoin de hoogste prijs ooit bereikte ($ 69.000.)

Op woensdag 10 november werd voor het eerst sinds de oprichting van de portemonnee een ‘vergeten’ voorraad Bitcoins, die acht jaar en vier maanden inactief was, wakker. De actie werd opgemerkt door Btcparser.com en de eigenaar bracht 2.207 Bitcoins uit ter waarde van meer dan $ 147 miljoen. Het oorspronkelijke adres werd voor het eerst aangemaakt op 10 juli 2013 en bevatte ongeveer 2.207,60 BTC, dat in twee adressen was opgesplitst. De eerste output stuurde 300 BTC, terwijl de tweede output 1.907.5997 BTC stuurde en de rest van het geld werd gebruikt voor netwerkkosten.

Btcparser

Whale

Een whale is natuurlijk een walvis. En dat is in crypto– termen iemand die superveel digitale munten heeft. Deze walvisactie is vergelijkbaar met de slapende adresbeweging met een portemonnee die uit hetzelfde jaar stamt en in mei 2021 ook begon met verkopen.

Zo vreemd is het overigens niet. Zou jij de Bitcoins houden als ze zoveel waard zijn? Of zou je ze ook verpatsen om de rest van je leven aan het strand te liggen?