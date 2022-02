iFixit Steam Deck teardown: reparatie hemel

Afbeelding via iFixit

Hoe gemakkelijk is het om de reparatie van een kapotte Steam Deck zelf uit te voeren? Ongekend gemakkelijk, zo blijkt uit de teardown van iFixit.

Over een kleine twee weken komt de Steam Deck officieel uit en dat betekent ongeremd gameplezier ondereg. Toch zullen er niet veel later de eerste handheld-pc’s sneuvelen. Gelukkig heeft iFixit alvast op de proef gesteld hoe erg je moet balen als er een onderdeel kapot gaat in de console. De conclusie? De Steam Deck is op enkele componenten na een ware traktatie voor thuis-reparatie.

Steam Deck reparatie is een eitje

Volgens de reparatiegoden van iFixit is de Steam Deck in grote lijnen een masterclass als het op reparatie aankomt. Het moge duidelijk zijn dat Valve zelf een thuisknutselaar afraadt om de console uit elkaar te halen. Maar als je het toch wil doen, heeft de Steam-uitbater àlles aan de console ingericht op gemakkelijke reparatie.

Denk aan een modulair moederbord, waarbij veel van de secundaire functies van de console een eigen printplaat gebruiken. Als een joystick bijvoorbeeld stuk gaat, kunnen de linker en rechter stick individueel vervangen worden! Hetzelfde geldt voor de triggers en de input-borden aan weerszijden.

Nogmaals, Valve raadt het af, maar zelfs voor niet zo technische gebruikers is de Steam Deck ingericht op reparatie. Ieder onderdeel is gelabeld, kabels zijn gemarkeerd, alle schroeven zijn identiek; alles is overzichtelijk en toegankelijk. Dat is uniek in de techwereld, zo zullen thuisknutselaars weten. En dan hebben we het nog niet over de geavanceerde track pad, uitbreidbare M.2-geheugen en externe ssd-slot gehad.

Het enige minpunt

Het enige grote minpunt, zo zegt iFixit over de reparatie van de Steam Deck, is de batterij. In tegenstelling tot alle andere onderdelen zit de batterij (die uit twee cellen bestaat) vast met lijm. Het is zelfs met een flinke portie hitte verrassend moeilijk om de batterij te verwijderen.

Conclusie

Al met al is de Steam Deck ongekend gemakkelijk te repareren, ondanks het feit dat Valve dit afraadt. Het is daarentegen overduidelijk dat alles aan de handeld-PC is gemaakt om op ten duur vervangen te worden. Ondanks die enorme pluspunten en een klein minpunt geeft iFixit de console een 7 repareerbaarheidsscore.