Ikea Bluetooth Vappeby speaker lamp is superslim

Een Bluetooth speaker plaatsen in huis is misschien niet je ding. Maar wat als de bluetooth speaker meteen lamp is, zoals de Vappeby van Ikea?

De Zweedse woongigant Ikea speelt slim in op het slim maken van je huis op een toegankelijke manier. Ikea combineert meerdere producten in één nieuw product. Mensen die interesse hebben in bijvoorbeeld een nieuwe lamp kunnen dit meteen combineren met het scoren van een Bluetooth speaker. En waarom ook niet. Doordat er geen draad aan vast zit kun je het ding overal mee naar toe nemen in en rondom het huis.

De nieuwe Bluetooth Vappeby speaker lamp van Ikea is compatibel met Spotify Tap. Met deze techniek kan de streamingdienst een nummer hervatten waar het elders gestopt is. Stel je komt thuis van een lange dag werken en je luisterde muziek via je smartphone, dan speelt de muziek thuis gewoon door via de lamp van Ikea.

Mocht je toevallig een drankje knoeien dan is het fijn om te weten dat de Ikea een IP65 certificatie heeft. Dat betekent dat het slimme apparaat tegen stof en water bestand is. Het opladen van de Bluetooth speaker verloopt via USB-C. Lekker modern.

De lamp kost 49,99 euro en is zowel buiten als binnen te gebruiken. Via de website van Ikea kan de Bluetooth speaker lamp online besteld en vervolgens bezorgd worden.