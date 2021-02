IKEA en ASUS maken samen exclusieve gaming meubels - Apparata

IKEA komt officieel met hun gloednieuwe ASUS Republic of Gamers meubels die speciaal voor gamers gemaakt zijn.

IKEA lanceert in China hun eerste set gaming meubels in samenwerking met ASUS’ Republic of Gamers. De Zweedse meubelgigant kondigde afgelopen jaar de bijzondere samenwerking aan. Nu liggen de eerste, verrassend handige producten in de Chinese schappen. Het is nog niet bekend of de gaming gear ook naar de Benelux komt.

IKEA en ASUS maken gaming meubels

Gamen omvat veel meer dan alleen een console en een scherm, zo zullen IKEA en ASUS beamen. De twee lanceren een serie aan ontzettend handige gear die veel gamers zal complementeren.

De ster van de show is waarschijnlijk wel het UPPSPEL gaming bureau. Het mat-zwarte bureau is in hoogte verstelbaar door middel van een interface aan de voorkant. Zo kun je switchen tussen staand en zitten gamen. Er zit tevens een USB-port in het kastje om je smartphone op te laden. Tegelijkertijd heeft het bureau een inham aan de achterkant waar je kabels netjes door kunt voeren. Het geheel kost omgerekend zo’n €485,-.

Onder dezelfde serie lanceren de twee ook een handige wandkast. Deze is uit te rusten met een soort gereedschapsbord waar je modulair dingen aan kunt ophangen. Denk aan haakjes voor je koptelefoon of toetsenbord.

Maar IKEA en ASUS ROG laten naar de meubels pas echt zien dat ze gamers snappen met hun accessoires-serie. Zo is er een muiskabel-houder beschikbaar, een ringlamp met smartphone-houder, een koptelefoon-stand en een modulaire bekerhouder. Oh, en vergeet niet de custom LED-strips voor die RGB finesse.

IKEA heeft al aangekondigd dat ze de ASUS meubels in andere landen gaan uitbrengen, maar het is nog niet bekend welke.