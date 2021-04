IKEA en Sonos stoppen speakers in allerlei meubilair - Apparata

Na de tafellamp-speaker en boekenplank-speaker hebben IKEA en Sonos iets nieuws: het speaker-schilderij. Ja, je leest het goed.

IKEA en Sonos werken wederom samen om speakers in alle objecten in je huis te stoppen. Insiders vertellen tegen TheVerge dat de twee momenteel werken aan Sonos-speakers in een IKEA schilderij. Daarnaast komt er een tweede versie van de lamp-speaker-combo.

IKEA en Sonos maken schilderij

Sonos heeft het produceren van goede speakers tot een kunst verheven en IKEA verwerkt die kunst weer in daadwerkelijke kunst. Op zich is het concept niet gloednieuw; enkele luxemerken hebben al een vergelijkbare combinatie van disciplines geproduceerd.

Van IKEA mogen we daarentegen betaalbare kunst verwachten. Het feit dat Sonos met ze samenwerkt zou de prijs eventueel nog wel wat omhoog kunnen drijven. Ter vergelijking, de huidige Symfonisk tafellamp (afbeelding) kost €179 terwijl de boekenplankspeaker (afbeelding) €99,95 kost. Overigens schrijft TheVerge dat er ook een geüpdatete versie van die eerste komt. Over de boekenplankspeaker is niets nieuws bekend.

Naast insider-informatie spot het medium ook een aanvraag van IKEA bij de Amerikaanse FCC voor het Sonos-schilderij. Helaas is daar weinig gedetailleerde informatie uit te halen. We weten bijvoorbeeld niet hoe de speaker precies gaat werken. Ook zijn de prijs en releasedatum vooralsnog onbekend.

