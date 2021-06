IKEA en Sonos verstoppen speaker in iets alledaags, zie jij het? - Apparata

IKEA en Sonos verheven een simpele speaker tot een stukje kunst, met een nieuwe onzichtbare Symfonisk-speaker.

Eerder dit jaar lekte uit dat IKEA en Sonos samenwerken om tech in nieuw meubilair te verwerken. Nu is het officieel. Het speakermerk werkt met de meubelmaker samen om onzichtbare speakers in het kunstzinnige interieur te verwerken. In het bovenstaande plaatje is bijvoorbeeld een Sonos-speaker in het IKEA-schilderij verstopt. Pas als je het weet zie het het!

IKEA en Sonos verstoppen speaker

In een blogpost kondigt de Zweedse meubelmaker het product in de Symfonisk-serie aan. Het merk noemt het een ‘picture frame’ speaker, maar technisch gezien is het geen fotolijstje. Het is meer een soort schilderij dat iets dikker is dan een gewoon schilderij. Op zich verklapt verder alleen het kabeltje dat het om slimme tech gaat en niet zomaar een stukje kunst.

De speaker kan via WiFi verbinding maken met je smartphone en alle andere Symfonisk- en Sonos-producten. Omdat Sonos bij het product betrokken is, is er ook gelijk een solide software-ondersteuning. Je kunt alle grote streamingdiensten gebruiken om muziek uit je schilderijtje te knallen.

Het product kost naar verluidt zo’n $199, wat omgerekend €164 is. De exacte prijs hier in Europa is daarentegen nog niet bekend. Vanaf het moment van schrijven moet het speaker-schilderij in fysieke IKEA’s en via de website verkrijgbaar zijn. Vooralsnog biedt de Nederlandse IKEA-website daarentegen alleen oudere Symfonisk-producten aan, waaronder de Sonos tafellamp met speaker.