IKEA gaat met ASUS gaming accessoires maken - Apparata

IKEA en gaming. Een combinatie die we niet dachten ooit te gaan zien.

Wat IKEA betreft spreken ze alle denkbare markten aan. Je hebt ongetwijfeld één of meerdere dingen van de woongigant in huis. Dat de IKEA echter producten ging maken met betrekking tot gaming had niemand zien aankomen. Toch is het zo.

Daarvoor is IKEA de samenwerking aangegaan met ASUS. De focus ligt op pc gamers. Denk aan producten als een bureau of een stoel of iets dergelijks. Dat doet IKEA met de gaming tak van Asus genaamd Republic of Gamers of kortweg ROG. Beide partijen hebben duidelijk gemaakt een lijn van ongeveer 30 producten te gaan uitbrengen. Het gaat hier om betaalbare accessoires die te maken hebben met games.

Het IKEA Product Development Center in Shanghai is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de serie producten. China behoort ook tot de eerste landen die de producten gaan krijgen. In februari 2021 komen de eerste IKEA en ASUS gaming accessoires op de markt. De rest van de wereld volgt in een later stadium.

Volgend jaar kan jij dus je eigen stoel of tafel in elkaar gaan sleutelen alvorens het gamen gaat beginnen! Wat zou jij graag zien dat IKEA qua gaming accessoires gaat uitbrengen?