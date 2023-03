IKEA kondigt speaker aan voor onder de douche

IKEA blijft het assortiment home-elektronica uitbreiden. Onlangs werd bekend dat het Zweedse bedrijf in april komt met een waterbestendige bluetooth-speaker geschikt voor onder de douche, genaamd de VAPPEBY speaker.

Gebruiksvriendelijke oplossing

In Nederland luisteren we veel muziek als we bijvoorbeeld onderweg zijn, aan het werk zijn of tijdens het sporten. De gemiddelde luistertijd naar muziek is gestegen naar 20,1 uur per week. Vanaf april is het ook mogelijk om onder de douche te luisteren naar je favoriete muziek.

De nieuwe waterdichte VAPPEBY voor onder de douche is een toevoeging aan de VAPPEBY-lijn, met onder andere een buitenlamp met speaker en een speciale speaker voor kinderen. Je kunt de VAPPEBY voor onder de douche verkrijgen in de kleuren zwart, geel en rood voor een prijs van 15 euro. Bij het ontwerpen staat eenvoud en het beschikken over duidelijke functies centraal. In totaal kun je het apparaat 30 minuten onderdompelen in water. Ook handig voor als je in bad wilt genieten van je lievelingsmuziek.

Totale speeltijd van 80 uur

Je favoriete muziek draaien van de Bee Gees, Michael Jackson of Bruno Mars? De waterdichte speaker kan eenvoudig worden aangesloten op je telefoon, PC of elk ander apparaat die beschikt over de Bluetooth functie. Hang het apparaat op in je douche en geniet van maximaal 80 uur speeltijd bij een volume van maximaal 50%. Het koppelen van twee speakers aan elkaar is mogelijk voor een nog groter bereik.

Douche niet te lang

Ideaal zo’n waterbestendige speaker, maar vergeet niet dat lang douchen slecht is voor het milieu. Maak er dus geen uitgebreide douchesessie van. Wist je dat je in totaal zo’n 200 kilo per jaar aan CO2-uitstoot door het douchen? Ruim 25% van je gasverbruik gaat op aan verwarmd water oor de badkamer en keuken. Milieu Centraal raadt aan maximaal vijf minuten per keer onder de douche te staan. Hiermee kun je tot maar liefst 90 kilo per jaar per persoon besparen aan CO₂.

Houden we in Nederland ons allemaal aan deze maximale douchetijd? Dan kunnen we al snel 1,5 miljard kilo aan uitstoot besparen. In geld uitgedrukt komt dit uit op een bedrag van 600 miljoen per jaar. Dit komt neer op 80 euro per huishouden per jaar.