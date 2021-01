IKEA zet PS5 en Xbox in showroom om te vergelijken - Apparata

Past je PlayStation 5 of nieuwe Xbox Series X wel bij het IKEA meubel? Dat kun je eenvoudig vergelijken.

Het is altijd een gokje of een nieuw item voor in je interieur ook past bij het overige meubilair in de kamer. Met augmented reality is tegenwoordig een hoop mogelijk, maar dat blijft digitaal. Hoe het er in het écht komt uit te zien is nog altijd maar de vraag. Een lokale IKEA heeft een wel heel slimme oplossing bedacht. Als je een PlayStation 5 of Xbox Series X hebt en twijfelt of deze wel in een IKEA kastje past, kun je dat voortaan direct vergelijken.

IKEA PS5 en Xbox Series X

Het gaat hier om een lokale actie van een IKEA ondernemer. Helaas is het dus niet zo dat alle IKEA’s opeens mockups hebben van de PlayStation 5 en Xbox Series X. Het gaat om nagemaakte kartonnen exemplaren van de consoles op ware grootte. Je kunt ze gebruiken ter vergelijking. Je echte console meenemen naar de meubelzaak is immers ook zo wat.

Zo kun je ter plekke zien of de console in de kast past, of dat het design van het IKEA meubelstuk mooi overeen komt met je PlayStation 5 of Xbox Series X. Een creatieve oplossing van deze ondernemer! Op Reddit kan de actie in elk geval op veel lof rekenen.

Fotocredit: u/TomaccoTastesLikeGma via Reddit