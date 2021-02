Illegale games spelen via Microsoft Edge extensies - Apparata

Aan de hand van Microsoft Edge extensies games spelen waar je normaal gesproken voor moet betalen. Ja, dat kan gewoon.

Wie denkt alleen games op illegale wijze te kunnen spelen door deze via een torrent te downloaden heeft het mis. Er is, op hoogst interessante wijze, een alternatieve manier om games te spelen waar eigenlijk een prijskaartje aan hangt. Hoe? De games zijn via Microsoft Edge extensies direct in de browser te spelen.

Een extensie helpt de browser ervaring te verbeteren. In dit geval is de toepassing gebruikt (of misbruikt?) om er games om te laten draaien. Onder andere Mario Kart 64, Sonic The Hedgehog 2 en ook Minecraft zijn te spelen via zo’n extensie. De lijst met games gaat nog even verder, wij selecteerden slechts een aantal voorbeelden. Zo heb je een idee.

Games via Microsoft Edge extensies

The Verge kwam naar buiten met dit verhaal. Na publicatie van het bericht werden diverse games via de Microsoft Edge extensies offline gehaald. De makers voelden natuurlijk nattigheid. Reviews van een tijd geleden laten zien dat deze extensies zeker maanden lang ongestraft als extensie gedownload konden worden. Sommige games zijn nog steeds online, ook na de berichtgeving. Het is de vraag of Microsoft in actie gaat komen tegen deze illegale vorm van games aanbieden.