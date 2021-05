iMac M1, iPad Pro 2021, Apple TV 4K en paarse iPhone 12 verkrijgbaar - Apparata

Vandaag heeft Apple officieel bevestigd wanneer de iMac M1, iPad Pro 2021, Apple TV 4K en de paarse iPhones verkrijgbaar zijn.

Recent kondigde Apple een reeks nieuwe producten en accessoires aan. Deze items waren niet direct verkrijgbaar in de winkel. Het was mogelijk om een pre order te plaatsen. De start van de (online) verkoop volgde in een later stadium. Tot voor kort werd gesproken over beschikbaarheid medio mei, zonder een concrete datum te noemen.

iMac M1 en meer producten binnenkort verkrijgbaar

Vandaag heeft Apple eindelijk laten weten wanneer je de nieuwe iMac 2021, iPad Pro 2021, Apple TV 4K en nieuwe paarse iPhones kunt kopen. Namelijk vanaf aanstaande vrijdag, 21 mei. Heb je voor één van deze producten een pre order geplaatst, dan kun je vanaf vrijdag je bestelling verwachten.

De producten ervaren kan ook vanaf vrijdag in de Apple winkel. Het Amerikaanse techbedrijf zegt dat 99 procent van de wereldwijde Apple Stores open zijn. Op de site van het merk kun je zien of de locatie bij jou in de beurt open is of niet.

Van alle nieuwe producten is de iMac 2021 het meest revolutionair. Met nieuwe kleuren, design en de komst van de M1 socket is de iMac compleet anders in vergelijking met zijn voorgangers.