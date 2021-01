'iMac ontwerp gaat op de schop' - Apparata

De iMac van Apple gaat al jaren in zijn huidige vorm heen, het ontwerp krijgt mogelijk een make-over.

Hadden we gisteren nog nieuws over een mogelijk nieuw uiterlijk voor de MacBook Pro. Vandaag is er vanuit een andere bron nieuws te melden over een mogelijk nieuw ontwerp dat de iMac te wachten staat. Daarover bericht Bloomberg.

iMac ontwerp

De iMac zou een compleet nieuw design krijgen, voor het eerst sinds 2012. Dat beweren bronnen die dichtbij het vuur zitten. Het nieuwe model zal compacter worden met dunnere randen. Ook de metalen kin krijgt een verandering. Al met al zal het ontwerp dichter gaan leunen tegen de huidige Apple Pro Display XDR zoals we die nu kennen.

Onder de codenaam J456 en J457 zouden er twee nieuwe iMac modellen in de maak zijn. Eentje met een 21.5-inch scherm en eentje met een 27-inch scherm. Apple zou mogelijk juist nu gewacht hebben met een nieuw ontwerp, omdat ook vorig jaar de M1 chip gelanceerd is. Met de implementatie van de M1 chip in de iMac is het ook meteen een mooi moment om een nieuw uiterlijk uit te doeken te doen.

Een woordvoerder van Apple weigerde commentaar op de berichtgevingen. De onthulling van de nieuwe iMac met een fris ontwerp zal vermoedelijk later dit jaar plaatsvinden.