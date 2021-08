IMF: crypto’s zijn gevaarlijk!

Natuurlijk. Het IMF heeft medegedeeld dat crypto’s gevaarlijk zijn en hebben zelfs een advies voor ons allen.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zegt dat crypto-activa, zoals Ethereum, onderhands worden uitgegeven met aanzienlijke risico’s. En “ze gelijk maken aan een nationale valuta is een af ​​te raden weg.” Veel mensen zijn het daar niet mee eens.

Crypto’s gevaarlijk

Ja, dat is echt de mening van het IMF. En daar zitten niet de minste mensen. Het IMF is tegenwoordig heel modern. Daarom heeft de instantie nu een Twitteraccount. Ze tweette afgelopen zaterdag over crypto-activa. En beweerde dat ze particulier zijn uitgegeven, aanzienlijke risico’s met zich meebrengen en niet worden aanbevolen voor gebruik als wettig betaalmiddel. Het IMF schreef: “Privaat uitgegeven cryptoassets zoals Bitcoin brengen aanzienlijke risico’s met zich mee. Ze gelijk maken aan een nationale munteenheid is een af ​​te raden kortere weg.”

Privately issued cryptoassets like Bitcoin come with substantial risks. Making them equivalent to a national currency is an inadvisable shortcut. Read more in our #IMFBlog by the IMF’s Tobias Adrian and @RhodaWeeksBrown: https://t.co/r1NwBuyAq8 pic.twitter.com/Sk9tOjvhD6 — IMF (@IMFNews) August 29, 2021

Dit is niet nieuw, want ze schreven er al eerder over op 26 juli jongsleden. Twee van hun juridische adviseurs schreven eerder een blog getiteld “Cryptoactiva als nationale valuta? Een stap te ver’. De adviseurs waarschuwden voor de risico’s van het wettig betaalmiddel van Bitcoin, zoals El Salvador deed. Een van de genoemde zorgen was dat “het monetair beleid aan kracht zou verliezen”. Dit omdat “centrale banken geen rentetarieven kunnen vaststellen voor een vreemde valuta.” Of in andere woorden, ze hebben er geen controle over.

Niet mee eens

Natuurlijk kwam er een reactie op het internet. Op social media ging het vooral los, met name omdat het IMF het Bitcoin “particulier uitgegeven” noemde. Een Twitter-gebruiker wees erop dat het IMF “Bitcoin (een openbaar, open-source protocol) als een ‘particulier uitgegeven’ bezit in diskrediet brengt. Dit om zijn legitimiteit ten opzichte van nationale valuta, die in feite particulier worden uitgegeven, in diskrediet te brengen.”

Sommigen voerden aan dat fiat-valuta’s meer “aanzienlijke risico’s” met zich meebrengen dan crypto’s. “Door de overheid uitgegeven fiat-activa zoals de Amerikaanse dollar brengen aanzienlijke risico’s met zich mee. Vooral wanneer ze zijn uitgeleend door intergouvernementele organisaties met een geschiedenis van failliete landen”, meende een Twitter-gebruiker.