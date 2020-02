In 4 stappen het Amerikaanse Netflix-aanbod in Nederland

Zo heb je in een paar simpele stappen toegang tot veel meer films en series op Netflix.





Netflix is in Nederland een fijne streamingdienst. Sterker nog, in vergelijking met een aantal jaren geleden is het aanbod sterk verbeterd. Vergelijk het echter met het aanbod in de Verenigde Staten en we hebben hier nog een hoop te leren. Dit heeft onder meer met rechten te maken. Het aanbod zal bij ons nooit zo groot worden als in de VS. Netflix geeft je geen toegang tot het Amerikaanse aanbod, maar gelukkig kun je zelf actie ondernemen. Volg deze stappen en je hebt binnen no-time toegang tot de Amerikaanse Netflix, gewoon vanuit huis of mobiel op je smartphone of tablet.

1. VPN

Stap één is het regelen van een VPN. Dit is een internetverbinding dat een andere locatie kan simuleren. Zo denkt je computer, in dit geval, dat je in de Verenigde Staten bent. We maken voor dit voorbeeld gebruik van PureVPN. Deze wereldwijde dienst is betaalbaar en makkelijk in gebruik.

2. De toepassing

Voor deze toepassing gebruiken we de Mac extensie van PureVPN. Login met je account (of test de dienst 7 dagen gratis uit) en je kunt aan de slag. Je hebt ook extensies voor Windows, Chrome, Firefox en noem maar op.

3. Kies locatie

Kies vervolgens voor de United States als locatie en maak verbinding. Eenmaal verbonden open je Netflix. In ons geval Chrome op de Mac.

4. Netflixen maar

En zo simpel kan het zijn. Met je Amerikaanse verbinding heb je in één klap toegang tot de Amerikaanse bibliotheek. Je hoeft in Netflix niets aan de instellingen aan te passen. En maak je geen zorgen: de verbinding van PureVPN is snel genoeg om films en series in de hoogste kwaliteit te bekijken.