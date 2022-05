In België ben je keihard de sjaak bij appen in de auto

Appen in de auto kost je je rijbewijs in België. Toch maar even een carkit aanschaffen om een snoeiharde straf te voorkomen.

Je smartphone gebruiken tijdens het rijden is in principe nergens toegestaan. Het is immers levensgevaarlijk en toch doen we het allemaal wel eens. In het Belgische Oost-Vlaanderen hebben ze nu een manier bedacht om appen in de auto keihard tegen te gaan. Zorg dat je in het land absoluut geen smartphone in je hand hebt tijdens het rijden!

België bestraft appen in auto keihard

Het gebruik van smartphones in de auto zou de laatste jaren flink zijn togenomen, aldus het Vlaamse Openbaar Ministerie. Daarom kunnen agenten voortaan het rijbewijs van een appende bestuurder afpakken!

Wie een mobiel apparaat gebruikt tijdens het rijden, zonder dat het in een daartoe bestemde houder bevestigd is, riskeert de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor de duur van acht dagen.

Vergeet dus een eenvoudige geldboete. Die doen wel zeer natuurlijk, maar je kunt in elk geval door met je dag. Wie in België gepakt wordt tijdens het appen in de auto zonder een houder mag maximaal acht dagen niet meer rijden.

Stel je voor dat je voor je werk in de auto moet zitten; dat betekent een ruime week met het openbaar vervoer naar je werk of erger nog, een ruime week onbetaald verlof nemen omdat je bijvoorbeeld geen pakketjes meer kunt bezorgen.

Parket Oost-Vlaanderen meldt dat een op de acht dodelijke gevallen in België te maken heeft met appen in de auto. Dit zou jaarlijks vijftig doden en 4500 gewonden als gevolg hebben.