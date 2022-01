In de nacht je telefoon opladen, slim of gevaarlijk?

Je telefoon in de nacht opladen is natuurlijk heel handig, maar veel mensen zeggen dat dit gevaarlijk kan zijn.

Je gebruikt je smartphone heel de dag. Het ideale moment om het apparaat op te laden is wanneer je hem echt niet gebruikt. Terwijl je slaapt dus. Dan sta je weer op met een volle telefoon en kan je er tenminste weer een paar uurtjes tegenaan. De vraag is of er ook nadelen aan verbonden zitten.

Telefoon opladen in de nacht

Vooral vroeger werd gezegd om dit niet te doen. Dit omdat de batterij te warm zou kunnen worden. Met als mogelijk gevolg dat het in de brand zou kunnen vliegen. Tegenwoordig worden je apparaten niet meer zo warm. Het is altijd aan te bevelen om smartphones niet op of onder iets brandbaars te leggen. Echter, het in brand vliegen kan wel voorkomen. Dit is wel uitzonderlijk en vaak in combinatie met iets anders. Denk hierbij aan een slechte oplaadkabel of een smartphone die schade heeft. Let hier dus goed op.

Een andere reden om niet op te laden in de nacht, is dat je batterij helemaal vol loopt. En dan nog steeds opgeladen wordt. Dit zou slecht zijn voor de batterij en dus de levensduur verkorten. Dit is zeker waar met nikkel- cadmiumaccu’s. Dit soort accu’s zaten vroeger in onze telefoons en langdurig opladen was slecht. Tegenwoordig hebben we lithium-ionaccu’s en die kunnen er veel beter tegen. Misschien is het zo dat ze iets sneller slijten, maar de experts denken dat dit verwaarloosbaar is. Of in andere woorden: jij zal er geen last van hebben.

Overigens, de beste manier om je telefoon op te laden is door hem helemaal uit te zetten. Vaak laten mensen hem ook in de nacht aan staan. Het is beter om dit niet te doen, door het apparaat uit te zetten zal (mogelijke) slijtage minder snel optreden. Ook gaat het opladen sneller, maar of dat boeiend is als je slaapt is dan weer de vraag.