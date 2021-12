In deze doodgewone muis zit een SSD verborgen!

Een Solid State Drive (SSD) verstopt in de behuizing van een muis. Je kunt het bijna niet geloven.

Een muis voor de computer heb je misschien wel dagelijks in de hand. Of je moet elke dag met een trackpad werken, dat kan natuurlijk ook. Een muis is zo vormgegeven zodat deze lekker in je hand ligt. Te klein is immers niet comfortabel. Maar wist je dat er door die vorm ook veel loze ruimte ontstaat in de muis zelf? Dat is niet bij elk ontwerp zo, maar de ruimte kan in sommige gevallen voor andere dingen gebruikt worden.

Dat heeft het bedrijf XPG, bekend van game accessoires, op kundige wijze voor elkaar gekregen. Het bedrijf heeft een muis gemaakt met een eigen SSD aan boord. Het gaat hier om een schijf van maar liefst 1 TB, gepropt in de behuizing van de muis. Nu is het nog een concept en presenteert XPG de SSD muis op de Consumer Electronics Show in Las Vegas over een paar weken. De SSD in de muis kan tot 985 MB/s aan bestanden lezen.

De muis maakt verbinding met je computer via een bedrade USB-C verbinding. Je computer zal vervolgens ook de SSD detecteren. Daarmee heb je in één klap toegang tot een behoorlijke klap extra externe opslag. En het neemt niet eens extra ruimte op je bureau in beslag, omdat de SSD verwerkt is in de muis. Best geniaal. (via Digital Trends)