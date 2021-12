In dit klooster kan je wonen! Als je het kan betalen…

Van de Zande

Er staat een klooster te koop in Nederland waar jij in kan wonen. Kost wel wat, maar het is hemels wonen.

Mijn god, dit is een mooi woonhuis. Het was een klooster, dat zie je nog. Maar het is helemaal omgebouwd naar een huis. Het oude en voormalige klooster staat in het Noord- Brabantse Elshout. De makelaar gooit er wel marketingtermen en zegt dat het object ‘uniek’ is. Dat kan wel kloppen, want het voormalige klooster is in 2011 omgebouwd naar een woonvilla.

Wonen in een klooster

De makelaar gebruikt wat superlatieven verkooptermen, maar gelijk heeft hij wel. Het is een uniek pand. Ook omdat het klooster mooi is van de buitenkant. Dat is niet met alle kloosters het geval. In het pand heeft een bouwondernemer gewoond en hij zet het nu in de verkoop. De bouwer kocht het pand al in 2009. Hij heeft het klooster flink onder handen genomen met het huidige woonhuis als resultaat. Het huis is op te splitsen in drie met elkaar in verbinding staande bouwwerken. Volgens de makelaar ‘allen met een eigen identiteit en toch op elkaar afgestemd’.

Prijs

Dit alles is niet goedkoop. Je moet er meer dan 3 miljoen euro voor neerleggen. Kan je dat, dan krijg je er een strakke woning voor terug die aan alle moderne eisen voldoet. In de kapel kan je ook nog eens een bar vinden, wat wil je nog meer? Er is tevens nog een oud schoolgebouw, deze kan je ombouwen tot appartementen (zes moet toch wel lukken), zodat je nog wat geld kan verdienen. Een goede deal zou je zeggen. Binnenkijken kan!