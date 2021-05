In Netflix-film Awake is het verboden om te slapen - Apparata

Val je in slaap, dan komt het gevaar. De nieuwe Netflix-film Awake belooft een hoop spektakel!

In de wereld van films hebben we alles wel gehad. Schrijvers moeten dus origineel zijn om nog iets te bedenken wat niet eerder is gedaan. De nieuwe Netflix-film Awake heeft in elk geval een uniek aspect. Dit is een post apocalyptisch avontuur waarbij slaap je grootste vijand is.

In de horrorfilm A Quiet Place was praten verboden. In Bird Box moest je niet kijken en in Awake is slapen de boosdoener. In de Netflix-film Awake is wereldwijd de stroom uitgevallen en is de mensheid het vermogen verloren om te kunnen slapen. Dit heeft enorme gevolgen. Een mens heeft slaap immers nodig. In de eerste 24 uur gaat het nog wel, maar daarna begint de ellende. Je geheugen is niet meer fris, bovendien ga je na verloop van tijd dingen zien die er niet zijn.

Kortom, de nieuwe Netflix-film Awake brengt een apart maar interessant concept aan het licht. Je moet nog even geduld hebben. Awake verschijnt 9 juni, dus over een klein maandje, op de Amerikaanse streamingdienst. Check de trailer hieronder. Ziet er, ondanks het mysterieuze plot, best goed uit toch? We zullen in elk geval niet in slaap vallen tijdens het kijken van deze film..