In stilte werken: Logitech MX Anywhere 3 voor Mac en Windows - Apparata

Logitech heeft vandaag de nieuwe MX Anywhere 3 aangekondigd. Een muis die je in rust en stilte laat werken op je Windows of Mac.

Driftig bezig met al die emails wegwerken? Of bezig met een verhaal in een tekstverwerker of een presentatie aan het voorbereiden? Zelf merk je er misschien niets van, maar je collega kan zich kapot ergeren aan alle productiegeluiden die je aan het maken bent. Met de juiste randapparatuur voor op je kantoor voorkom je ergernissen. En stiekem kan wat meer stilte ook in je eigen voordeel werken.

In dat kader hebben we vandaag de Logitech MX Anywhere 3 voor je. De muis werd vandaag aangekondigd door het bedrijf en is verkrijgbaar voor zowel Windows als Mac. De muis is zo ontworpen om zachtjes en overal te kunnen werken. Volgens Logitech zijn de meest gangbare oppervlakten werkbaar met de muis, zelfs op glas. En met de MagSpeed-wiel scrol je vrijwel geruisloos.

De Logitech MX Anywhere 3 is de nieuwste toevoeging binnen de MX-familie van het merk. Ze zetten met deze serie in op premium randapparatuur voor kantoor en thuis. De muis is tot op een afstand van 10 meter draadloos te gebruiken. Verder kun je de MX Anywhere 3 tot 70 dagen gebruiken. Daarna moet ‘ie aan de snellader. Een minuutje laden is al goed voor drie uur bruikplezier.

Naast ondersteuning voor Mac en Windows is de Logitech MX Anywhere 3 tevens te gebruiken op iPadOS, ChromeOS en Linux. Omdat het merk naar eigen zeggen de bovenkant van de markt wil bedienen zit hier ook een prijskaartje aan vast. Met een adviesprijs van 89,99 euro is het een serieuze investering.