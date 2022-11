inCharge 6 in 1 oplaadkabels, een Zwitsers zakmes?

De inCharge 6 – 6 in 1 wordt niet voor niets het Zwitserse zakmes van de oplaadkabels genoemd. Betekent dit eindelijk een einde aan de stress van verschillende oplaadkabels?

Welke types kabel ondersteunt de inCharge 6?

Volgens de kleine Zwitserse fabrikant Rollingsquare kan je met behulp van zijn inCharge 6, zes verschillende types aansluitingen met elkaar overbruggen: vanaf USB naar USB-C, micro-USB en Apple’s Lightning connector. Daarnaast ook vanaf USB-C naar micro-USB, Lightning en USB-C zelf. En dat niet alleen. Je kan zelfs met de ene USB-C gadget, de andere opladen. Over handig gesproken!

Solide uitvoering

De gadget bestaat uit twee delen, die met een platte kabel met elkaar verbonden zijn en die je met behulp van de krachtige ingebouwde zeldzame-aarde magneten aan elkaar kan klikken. Aan de ene kant een USB en USB C stekker, aan de andere kant de USB C, met de gecombineerde micro USB en Lightningstekker. Deze zijn uitklapbaar, waardoor je makkelijk kan switchen tussen de diverse connectoren.

De Zwitsers hebben bij het ontwerpen en de uitvoering van de InCharge 6 niet naar materiaalkosten gekeken. Het gadget is van solide metaal, dat een goede bescherming biedt en daarmee in principe jaren mee zou moeten kunnen gaan. Een grote frustratie met oplaadkabels, is dat ze makkelijk kapot gaan.

Kabel goed beschermd tegen breuk

De Zwitsers hebben dit grondig opgelost door de kabels kort te houden en in een platte, met weefsel beklede verbindingskabel tussen de twee delen te verwerken. Hierdoor kan de kabel lastig knakken of breken, waarmee in principe kabelbreuk veel minder waarschijnlijk wordt.

Het beste gadget is een gadget die er is, als je die nodig hebt. Ook daar hebben ze aan gedacht. Je kan deze namelijk gewoon aan je sleutelbos hangen. Daarbij zijn de connectoren ook nog eens goed beschermd tegen de elementen, omdat je ze naar binnen kan klappen.

inCharge 6 opmerkelijke betaalbaar

Met een kleine € 20 is deze slimme gadget in verhouding best wel betaalbaar, als je de prijs vergelijkt met die van duurdere kwaliteit oplaadkabels. Deze kosten al gauw een tientje per stuk. Zit je geregeld met je handen in het haar wegens kapotte laadkabels? Dan is deze gadget een geweldige oplossing voor een heel vervelend probleem.