Miljardenclaim Google: zin en onzin van de incognitomodus

Met incognitomodus zou je anoniem kunnen surfen op internet, maar klopt dat wel?

Elke internetbrowser biedt de mogelijkheid om ‘anoniem’ op internet te surfen. Hiervoor zou je de incongitomodus (of private modus) moeten gebruiken. Vraag is echter hoe anoniem je bent als je in incognitomodus surft.

Rechtszaak Google: Incognitomodus niet anoniem

In Amerika (waar anders) eist men in een rechtszaak 5 miljard dollar van Google. Het verwijt komt er kort gezegd op neer dat men Google verwijt bewust gevoelige data van gebruikers te verzamelen. Dit zou men doen door te beloven dat men in incognitomodus anoniem kan surfen, terwijl men juist meer data verzamelt dan van regulier surfgedrag. Dit in combinatie met het feit dat veel mensen anoniem surfen omdat ze hun bezoek aan bepaalde sites willen verbergen leidt tot de claim dat Google bewust gevoelige data genereert. Dit werpt de vraag op hoe anoniem je surft in incognitomodus.

Hoe incognito ben je met incognitomodus?

Eigenlijk zorgt de incognitomodus er alleen voor dat de browsergeschiedenis van jouw surfsessie in incognitomodus niet in de browsergeschiedenis wordt opgeslagen. Ook worden de bezochte sites niet in de zoekgeschiedenis getoond.

Zodra je echter surft over het netwerk van jouw werkgever kan deze aan de hand van jouw IP-adres precies zien welke sites je incognito bezocht. Ook de internetprovider kan, wederom aan het IP-adres, zonder moeite achterhalen wat je incognito hebt gedaan.

Naast deze directe groepen kan ook Google jouw gedrag in incognitomodus gewoon analyseren. De bezochte websites kunnen jouw bezoek ook loggen. Waar incognitomodus een bescherming suggereert blijkt het in de praktijk dus vooral een vermomming die zo slecht is dat men juist aandacht trekt door de slechte vermomming.

Juist meer gegevens kwijt en een alternatief

In incognitomodus werken bepaalde Adblockers niet. Hierdoor kunnen adverteerders die normaal geen kans krijgen nu wel data verzamelen. In die zin kan je zelfs stellen dat incognitomodus juist slecht is voor de privacy. Wanneer je anoniem wilt internetten en jouw privacy veilig(er) wil stellen kun je beter kiezen voor een alternatieve oplossing. Een VPN, die jouw IP-adres maskeert, lijkt daarbij een meer voor de hand liggend alternatief.

Overigens ontwikkelt Google ook initiatieven om de privacy te bevorderen, maar van massatoepassing is het nog niet gekomen.

Bron: Mercury News