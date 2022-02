India gaat inkomstenbelasting heffen over crypto en NFT’s

Crypto en NFT’s zijn verantwoordelijk voor veel geld tegenwoordig, waardoor India het steeds serieuzer neemt. Daarmee komt echter ook een serieuze inkomstenbelasting over crypto- en NFT-inkomsten.

Recent hebben we het gehad over El Salvador, een land dat door achterstand in online bankieren ineens een dikke voorsprong pakt door betalen in Bitcoin compleet te omarmen. Het is één van de vele recente voorbeelden dat crypto en NFT’s genormaliseerd worden.

India

Zo ook nu in India. Daar wil men ook het betalen in crypto en bijvoorbeeld inkomsten door NFT’s zien als ‘normale’ inkomsten en daarmee kun je dus lekker boeren als je een beetje verstand hebt van deze nieuwe digitale inkomstenbronnen. Mag dus gewoon in India. Wel onder één voorwaarde.

Inkomstenbelasting op crypto en NFT’s

India wil namelijk inkomstenbelasting heffen op inkomsten door crypto en NFT’s. In eerste instantie wordt dat 30 procent. Dat zegt de minister van financiën in India. Wel dan met een belastingreductie van één procent op het kopen van virtuele bezittingen. “Het kopen ervan mag, maar inkomsten uit alle bronnen moeten gelijkwaardig zijn”. Omdat crypto en NFT’s nog niet echt erkend zijn, is er geen sprake van belastingen. Dat wil India dus veranderen.

Geen makkelijk crypto boeren meer in India dus. Wel wil India op het gebied van crypto en NFT’s, ondanks de inkomstenbelasting, een grootmacht worden. Gereguleerd en bepaald niet verboden dus. (via TechCrunch)