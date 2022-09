Infraroodpaneel: zuinig cv-alternatief steeds populairder

Twee vierkante 1000 watt Ecosun Fenix infraroodpanelen boven een eettafel. Bron/copyright: Ecosun via elektrischeverwarming.nl; dit infraroodpaneel is daar ook verkrijgbaar

Infraroodpanelen worden steeds populairder. Dat is niet voor niets, want je kan daarmee heel gericht een bepaalde plek verwarmen. Bijvoorbeeld de plek waar je zit op dat moment. Zo komt warmte precies daar terecht waar je die nodig hebt, namelijk bij jou. Maar wat is een infraroodpaneel precies?

Infraroodpaneel: gericht verwarmen

Met een centrale verwarming verwarm je je hele huis. Dat is de kracht maar tegelijkertijd ook de zwakte van de centrale verwarming. Toen gas nog goedkoper was dan nu, was dat niet zo’n probleem. Maar met de recente prijsstijgingen van gas moeten we toch slimmer met energie om gaan springen. Het liefst zonder dat we hoeven te bibberen van de kou. Een een infraroodpanel is dan best wel een slimme oplossing. Maar wat doet een infraroodpaneel precies?

Infrarode straling, een ander woord voor warmtestraling

Een IR-paneel straalt infrarode straling uit, die ontstaat doordat de elektriciteit die er doorheen stroomt, weerstand ondervindt. Wat dat betreft werkt een infraroodpaneel dus net als een gloeilamp, maar dan voor warmte. Infrarode straling nemen wij waar als warmte. Alles met een zekere temperatuur straalt infrarode straling uit. Dus een open haard, een kachel en ook ons lichaam. Je kan infraroodstraling zien als een soort licht maar dan met een langere golflengte.

Het voordeel van het infraroodpaneel is daarmee dat je heel nauwkeurig warmte kan stralen naar een plek waar je die nodig hebt. Het heeft weinig zin om bijvoorbeeld het plafond, de wanden en de vloer te gaan verwarmen als je op de bank zit te Netflixen of een boek leest.

Een ander voordeel is dat het beter is voor het binnenklimaat en het ook minder tocht.

Infraroodpaneel: hogere stroomrekening, veel lagere gasrekening

Infraroodpanelen werken op elektriciteit en daarmee zorgen ze natuurlijk wel voor een hogere stroomrekening. Een typische infraroodpaneel verbruikt tussen de 250 tot 1500 watt stroom. Dat maakt infrarood panelen vooral aantrekkelijk als je aan goedkope stroom kan komen in verhouding tot aardgas, een vast jaarcontract hebt of als je zonne-energie kan terugsalderen.

Naar verwachting zal de gasprijs in verhouding hoger gaan liggen dan de stroomprijs. Het wordt dan aantrekkelijk om toch voor een infraroodpaneel te kiezen omdat je hiermee tot 30% aan energie kan besparen.

Aanleg infraroodpaneel vele malen goedkoper dan een cv

Een ander belangrijk voordeel van een infraroodpaneel is dat is veel goedkoper is om aan te leggen dan de centrale verwarming.

Prijzen voor de infrarood panelen liggen tussen de 100 en 200 euro of meer. Infraroodpanelen zijn in verschillende uitvoeringen te koop, bijvoorbeeld in de vorm van een spiegel (handig voor de badkamer) of een lamp of schilderij voor in een woonkamer. Op de afbeelding zie je een onopvallende montage op het plafond.