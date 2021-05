Ingrijpend nieuw design voor de Google Pixel 6 smartphone - Apparata

Afbeelding via Front Page Tech

De nieuwe Google Pixel 6 smartphone komt er binnenkort aan. En het apparaat heeft een heel nieuw design, wij hebben de eerste beelden.

De oude Pixel– smartphones staan nou niet echt bekend om hun innovatieve design. Het zijn gewoon prettige en goede apparaten, maar betreffende het ontwerp liepen ze wat achter. Hier komt vermoedelijk snel verandering in als de nieuwe Google Pixel 6 telefoons in de schappen liggen.

Google Pixel 6

De bekende YouTuber Jon Prosser van Front Page Tech heeft renders laten maken, met een designer op basis van verschillende ontwerpen die gelekt zijn. Zijn renders komen altijd heel dicht bij de werkelijke smartphones. Hopelijk is dat nu ook weer, want de Pixel 6 ziet er goed uit. We kunnen een modern ontwerp zien, met dunne schermranden en een kleine selfie- camera. Deze zit in het midden van het scherm. De vingerafdrukscanner zit, anders dan bij de Pixel 5, onder het scherm.

De camera’s op de achterkant zitten horizontaal in een opvallende zwarte strook. Deze steekt ook uit de behuizing. Opvallende keuze: het maakt het toestel strak en het laat de smartphone opvallen. Zeker tussen de iPhones en Galaxy’s.

Uitvoeringen

Uit de ontwerpen die gebaseerd zijn op lekken lijkt dat Google van plan is twee apparaten uit te brengen. Namelijk een Pixel 6 en een grotere Pixel 6 Pro. De kleinere lijkt op de afbeeldingen twee camera’s te hebben, dit terwijl de Pro er drie heeft. Bij vorige modellen was het zo dat de kleine en de grotere variant dezelfde specificaties hadden. Daar lijkt het bedrijf nu vanaf te gaan stappen. Verdere specificaties van de telefoons zijn er nog niet. De Pixel 6 zal wel met een eigen chipset van Google komen.

Het is nu nog afwachten op de smartphones. Een andere analist genaamd Max Weinbach stelt dat de renders waarschijnlijk op hoofdlijnen wel kloppen, maar de kleuren niet. Nou, daar kunnen we wel mee leven.