INSIQ, werelds kleinste Bluetooth speaker

Ben je echt helemaal klaar met zware gadgets? Waarschijnlijk ga je dan verliefd worden op de INSIQ Bluetooth speaker.

INSIQ bluetooth speaker aan je sleutelbos

Met een grootte van 3 cm, zul je niet veel moeite hebben om een plaatsje te vinden voor deze kleinste Bluetoothspeaker ter wereld. Je kan deze zonder problemen, dankzij het handige draagkoordje, aan je sleutelbos hangen, in je handtas doen of in je broekzak stoppen. Met een gewicht van 60 gram is dit een lichte, kleine en compacte speaker.

2 uur lang geluid, maximaal volume 90 dB

Maar dat wil niet zeggen dat deze speaker geen indrukwekkend geluid kan produceren. Hij is namelijk in staat om een volume van meer dan 90 dB te produceren, waarmee het geluid, met een gemiddelde afstand van 10 m, in alle hoeken van een gemiddelde woonkamer door kan dringen. Dit maakt deze speaker een ideale reisgenoot. Ook heeft hij zijn nut als je geluid nodig hebt bij jouw presentatie, bij je draagbare beamer. Wil je een selfie maken? Dan is deze speaker ook als selfie-knop te gebruiken.

INSIQ geluidskwaliteit prima, denk wel aan interferentie

De belangrijkste vraag is natuurlijk of de kwaliteit van het geluid ook goed genoeg is voor een acceptabele audio-ervaring. Uiteraard kan je bij een dergelijke kleine speaker niet Bang en Olufsen kwaliteit verwachten van het geluid. Maar het geluid is toch zeker niet slecht. En te vergelijken met dat van veel grotere speakers. Wel moet je, gezien de kleine afmetingen van deze speaker, rekening houden met interferentie-effecten. Dat wil zeggen dat het geluid om voorwerpen heen gaan buigen, wat je kan voorkomen door de speaker op minimaal een meter afstand van voorwerpen te zetten.

In Nederland lastig te verkrijgen, maar te bestellen in de VS

Helaas is deze speaker alleen te krijgen door deze rechtstreeks bij de fabrikant te bestellen. De verkoopprijs is € 16. Maar als je gebruik maakt van de speciale aanbieding van de fabrikant, kan je voor € 12 per stuk deze speakers kopen. Helaas verstuurt de fabrikant ze alleen naar Amerikaanse adressen. Dan moet je dus gebruik maken van een service als Opas.com om deze speakers te bestellen. Gezien de pittige verzend- en handlingkosten is het dan slimmer om meteen 10 tegelijk te bestellen.

Gelukkig zijn er in Nederland wel vergelijkbare mini speakers te krijgen, zoals de EWA A106 die ongeveer even duur zijn en ook niet slecht. Alleen heb je dan niet de aller, aller kleinste speaker ter wereld…