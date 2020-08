Insta foto gewist? Het bleef bewaard op Instagram

Content wissen van je Instagram profiel betekende niet dat alles ook daadwerkelijk verdwenen was.

Een oude foto of gewoon een post waar je niet tevreden mee bent. Verwijderen en klaar is kees toch? Voor jou en de buitenwereld was dit wel het geval, maar niet voor de servers van Instagram. Een beveiligingsonderzoeker heeft ontdekt dat Instagram tot een jaar na het verwijderen de content bewaarde op de servers.

De onderzoeker heeft 6.000 dollar bounty geld gekregen van Instagram na het ontdekken van deze bug, aldus TechCrunch. Niet alleen verwijderde foto’s of video’s bleven hangen op de servers van Instagram, ook verwijderde DM’s bleven bewaard.

Beveiligingsonderzoeker Saugat Pokharel ontdekte deze case omdat hij zijn data van Instagram downloadde. Dat kan iedereen sinds 2018 doen. In de lijst met data ontdekte Pokharel ook content dat hij in het verleden al verwijderd had. De foto’s, video’s en berichten zijn dus bewaard gebleven.

Pokharel heeft de bug in oktober 2019 aan Instagram gemeld. Deze maand is het dan eindelijk zo dat Instagram content wissen ook daadwerkelijk direct effect heeft op de servers. De onderzoeker heeft er in elk geval een leuk zakcentje aan over gehouden. Tegenover TechCrunch zegt een woordvoerder van Instagram dankbaar te zijn voor het melden van de bug;