Instagram bug geeft camera altijd toegang in iOS 14

Men heeft ontdekt dat Instagram in iOS 14 altijd toegang heeft tot de camera. Ook wanneer dit niet nodig is.

Als jij met Instagram bezig bent wil je natuurlijk alleen dat de app toegang krijg tot de camera als je een foto of video gaat plaatsen. In iOS 14 is echter een bug ontdekt, want Instagram lijkt altijd gebruik te maken van de camera wanneer de app geopend is. Bijvoorbeeld als je door de tijdlijn aan het scrollen bent.

Dat komt het gevoel van privacy niet ten goede en waarom de camera via Instagram op iOS 14 geactiveerd wordt is onduidelijk. Feit is dat ze bij Instagram zich erin gaan verdiepen en een fix beloven, aldus Insta tegenover The Verge.

Overigens benadrukt een woordvoerder dat de app in iOS 14 op geen enkel moment meekijkt of opnames maakt. De melding lijkt dus virtueel en Insta heeft de camera niet écht geactiveerd.

Voor Apple is dit issue met Instagram al het tweede privacy geval van iOS 14. Eerder kwam het ‘klembord schandaal’ naar boven. Diverse apps lijken informatie te kopieëren van het klembord in iOS 14. Achteraf bleek het veelal om een onschuldige functie vanuit een app te gaan. Het is in elk geval opmerkelijk voor Apple. Het Amerikaanse bedrijf zet de laatste jaren juist sterk in op de waarborging van privacy op je smartphone.