Instagram filtert voortaan DM's van gebruikers - Apparata

Ongewenste gespreksverzoeken worden voortaan door Instagram preventief uit je DM gefilterd, mocht je de filter aanzetten.

Instagram gaat een stapje verder om gebruikers ook in diens direct messages (DM’s) te beschermen tegen intimidatie. In een blogpost kondigt het sociale medium een filter aan die negatieve rommel gelijk uit je Instagram DM’s filtert. De filter is alleen bedoeld voor aanvragen van DM-gesprekken op Instagram. Als gebruikers daarvoor kiezen, zullen ze intimiderende gespreksaanvragen nooit zien.

Instagram introduceert DM-filter

Vreemden die een privégesprek met je aan willen gaan, vragen in Instagram standaard een gespreksverzoek aan. Gebruikers zien een preview van de tekst en kunnen deze accepteren of weigeren. Het probleem is volgens Instagram daarentegen dat gebruikers negatieve DM’s dus alsnog (deels) zien.

De Instagram DM-filter moet dat verhelpen. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om Instagram te laten filteren, waarbij DM’s met scheldwoorden, kwetsende teksten en intimiderende emoji’s nooit bij diegene aankomen.

Uiteraard kan een toegewijde hater op verschillende manieren het systeem van Instagram omzeilen. Stuur bijvoorbeeld eerst een vriendelijke boodschap en zodra het slachtoffer DM’s accepteert, kan de haatkraan open. Daarnaast kan men simpelweg een nieuw account aanmaken, mocht diegene eerder geblokkeerd zijn.

Dat laatste pakt Instagram ook aan. Je kunt er bij het blokkeren van een gebruiker namelijk ook voor kiezen om toekomstige accounts van dezelfde gebruiker te blokkeren. Hoe Instagram precies bepaalt wanneer het dezelfde persoon is, is niet helemaal duidelijk.

Hoe dan ook, haat zal ook met een DM-filter altijd een onderdeel van sociale media als Instagram blijven. Niet gek dus, dat Facebook een speciale versie van Instagram in gedachten heeft om de jongeren te beschermen.